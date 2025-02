Ilfattoquotidiano.it - Il piano di Trump per “colonizzare” l’Ucraina: dal petrolio al gas, l’accordo con Washington che svende il Paese in cambio della pace

Una colonizzazione economica. O, in termini meno tecnici, una svendita totale. Se accettasse le condizioni proposte e il contratto venisse effettivamente firmato, Kiev potrebbe dover letteralmente consegnare ale chiavi del proprio comparto estrattivo. E sono solo di quello. Perché non ci sono solo le terre rare nelche Donaldha proposto alper continuare a garantirle il sostegno militare degli Stati Uniti: i “500 miliardi di dollari” che il tycoon ha chiesto a Volodymyr Zelensky comprendono altri importanti asset strategici come porti e infrastrutture die gas. Tutto nero su bianco in una bozza del contratto preliminare pubblicata dal Telegraph.Il documento, contrassegnato come “Privileged & Confidential” e datato “7 febbraio 2025”, afferma che gli Stati Uniti edovrebbero creare un fondo di investimento congiunto per garantire che “le parti ostili al conflitto non traggano vantaggio dalla ricostruzione del”.