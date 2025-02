Ilrestodelcarlino.it - Il patto tra scuola e Bachetti Food: progetto di ricerca sulla spirulina

Un ponte trae impresa per un futuro più sostenibile. Questo il risultato della recente visita della scolaresca dell’Istituto Mazzocchi-Umberto I all’azienda ‘Specialità dei Piceni’, realtà di eccellenza nel settore alimentare guidata dall’imprenditore Massimiliano. Da questa esperienza è nato un innovativodi collaborazione tra l’azienda e l’istituto, mirato a sperimentare l’uso dellacome metodo naturale per la fitodepurazione delle acque di lavorazione industriale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delpresentato dalle studentesse del Mazzocchi-Umberto I al concorso nazionale ’Visioni di Scienza, Innovazioni per la Medicina e le Sfide del Futuro’, promosso dalla Mathesis di Serra San Bruno in collaborazione con la Mathesis Nazionale.