Il Parma ha scelto il dopo Pecchia | Cristian Chivu è il nuovo allenatore

La scelta è stata fatta. Ildelaver vissuto più di 10 anni da calciatore in Italia, con le maglie di Roma e Inter, il 44enne è pronto per cominciare la sua prima avventura alla guida di una squadra professionistica. In precedenza, il 44enne è stato alla guida della Primavera nerazzurra fino al termine della scorsa stagione, ora ha raggiunto l’intesa con il club gialloblù firmando un contratto fino a giugno 2026. Superata dunque la concorrenza di Igor Tudor, che in un primo momento era il grande obiettivo degli emiliani ma ha declinato la proposta, e quella di Gabriele Cioffi, che sembrava a un passo dal trasferimento in Arabia all’Al-Ahli, prima che saltasse l’accordo.il ko interno con la Roma della scorsa domenica, il quarto consecutivo in un 2025 ancora senza vittorie, il club gialloblù ha deciso di esonerare Fabiononostante avesse firmato recentemente uncontratto fino al 2027.