Il parma forma Cristian Chivu come suo nuovo allenatore

2025-02-18 13:00:00 Il web è in trepidazione:Un segreto aperto che è già ufficiale: Il, che ha licenziato Fabio Pechia ieri sera, ha firmato. L’ex calciatore Internazionale e Internazionale per la Romania, 44 anni, fa volto Il suo primo grande palcoscenicotecnico dopo un periodo nella primavera dell’Inter, dove il giovane “Nerazzurro” brillava.Questo è stato comunicato dal: “Il calcioaccogliedella prima squadra maschile., insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (vice), Angelo Palombo (assistente tecnico) e Nicola Pavarini (coach del portiere), guideranno la squadra nella sessione di allenamento prevista per questo pomeriggio al Mutti Collecchio Training Center “va in soccorso di una squadra con potenziale ma in gravi problemi: Ilè in discesa con soli 20 punti in 25 giorni giocati.