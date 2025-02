Quotidiano.net - Il Papa in ospedale: "Quadro clinico complesso. Il ricovero non sarà breve"

Non migliorano repentinamente le condizioni di salute del, da venerdì scorso ricoverato al decimo piano del PoliGemelli di Roma per un’infezione alle vie repiratorie. Ma l’88enne Francesco, pur se costretto in un letto di, anche ieri sera, come fa ogni giorno alle ore 20 da quando è iniziato il conflitto in Medio Oriente, ha telefonato personalmente alla parrocchia di Gaza City per informarsi sulla situazione della martoriata popolazione della Striscia. Il Pontefice non molla, nonostante la sua degenza sia destinata a protrarsi ancora per diversi giorni, almeno fino alla fine della settimana, a dispetto dei rumors delle scorse ore che lo davano in dimissione già domani. E, invece, la Prefettura della Casa pontificia ha cancellato tutti gli appuntamenti delin calendario fino a sabato, compresa l’udienza generale del mercoledì.