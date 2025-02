Sport.quotidiano.net - Il pallone pratese. C’è il verdetto definitivo sulla stagione del Prato I biancazzurri non valgono la zona playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derbissimo ha probabilmente emesso ildel. Inonlaed a ratificarlo sono anche le dichiarazioni del sempre spumeggiante Mariotti nel post gara. In sostanza: senza budget adeguato non si fanno squadre da vertice. Come è invece la Pistoiese grazie al suo parco di attaccanti. Di conseguenza, però, la domanda sorge spontanea: ma allora un allenatore vale l’altro? Noi crediamo di no, anche se è vero che la rosa delnon è attrezzata per fare il grande salto. Ma forse qualcosa in più a Pistoia si poteva comunque fare. Altraed altro derby, dunque, che sotto la gestione Commini svaniscono nell’anonimato. Mentre fra l’altro il presidente si troverebbe in vacanza molto lontano dae dall’Italia. Per carità, tutto lecito.