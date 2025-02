Secoloditalia.it - Il nuovo nucleare sostenibile è il futuro, l’idrolelettrico è la risposta immediata: FdI traccia la via

La questione energetica torna al centro del dibattito politico con il convegno Il: un’opportunità per l’Italia? Un passo cruciale per la transizione energetica, promosso da Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia alla Camera, in collaborazione con il Gruppo FdI a Montecitorio. L’evento, ospitato nella Sala della Lupa alla Camera dei deputati, ha riunito esperti, aziende del settore e istituzioni per discutere delle prospettive delcome tassello fondamentale del mix energetico nazionale.Una strategia pragmatica per l’indipendenza energeticaL’incontro si è aperto con gli interventi di Nicola Procaccini, eurodeputato FdI e co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo, Claudio Barbaro, sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Paolo Trancassini, questore anziano della Camera, e Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera.