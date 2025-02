Screenworld.it - Il nuovo anime di The Witcher è uscito… ma nessuno se n’è accorto (anche Netflix)

Negli ultimi giorni è arrivato suilfilmlegato al mondo dello strigo, The: Le Sirene degli Abissi, ma è passato totalmente inosservato, al punto da far pensare a tanti utenti online che la stessa piattaforma streaming si sia dimenticata dell’esistenza di questo prodotto. Oltretutto stiamo parlando di un lungometraggiopiuttosto amato e dalle ottime recensioni, ben accolto da critica e pubblico (quei pochi che l’hanno notato). Quindi perché questo fenomeno?Il film non viene menzionato in nessuna delle discussioni ufficiali legate al brand o in nessuna pagina ufficiale, e la community si è resa conto della sua uscita solo nelle ultime ore, sebbene sia uscito l’11 Febbraio 2025, ormai una settimana fa. In molti hanno semplicemente pensato che sia stato fagocitato tra le altre uscite del mese, ma la stessanon ha spinto in nessun modo il marketing legato a uno dei suoi universi di punta.