Il Next Generation Hospital Polimi pubblica le linee guida | tra i primi ad applicarle il Santobono di Napoli

L’Ospedale Niguarda di Milano, l’Ospedale Pediatricodi, il Nuovo Ospedale della Malpensa, l’Irccs Sacro Cuore Don Calabria in Valpolicella e il Nuovo Ospedale Civile di Brescia saranno tra iad applicare lesviluppate dal progetto, realizzate dalla piattaforma di ricerca JRP Healthcare Infrastructures del Politecnico di Milano. Questi centri rappresentano un esempio concreto di come le strategie innovative possano essere tradotte in realtà, migliorando sostenibilità, efficienza e qualità dell’assistenza sanitaria.Il progetto si inserisce nell’ambito della Joint Research Partnership Healthcare Infrastructures (JRP HI), che ha presentato i risultati durante il terzo Annual Meeting presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano. JRP HI è una piattaforma di ricerca, nata nel 2022 che coinvolge oltre 50 partner industriali e istituzionali, tra cui enti ospedalieri, società di progettazione, aziende di costruzione, ESCO, fornitori di dispositivi biomedicali.