Terzotemponapoli.com - Il Napoli va a Como da capolista con +2 sull’Inter

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lazio-finisce 2-2, l’Inter cede alla Juve.con +2Sembrava un pareggio doloroso quello delall’Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni, ed invece la sconfitta dell’Inter, per mano della Juventus, ha reso meno doloroso il risultato dell’Olimpico.con +2Prosegue la marcia di avvicinamento a quello che sarà il match clou di questa stagione: lo scontro diretto-Inter di inizio Marzo, per provare a mettere le mani sul campionato. Ma prima bisogna superare l’ostacolo, domenica alle ore 12,30 allo stadio Sinigaglia: Una partita delicata da vincere assolutamente per mantenere a distanza l’Inter. Antonio Conte dovrà trovare ancora soluzioni valide per affrontare l’emergenza infortuni. Dovrà certamente fare a meno di Neres.