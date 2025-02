Terzotemponapoli.com - Il Napoli ‘oltre il campo’: parla Malfitano. E su Conte…

A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista Mimmo(tanti anni alla Gazzetta dello Sport). Di seguito le sue dichiarazioni. “Inmento sanno cosa accade ogni volta che ilva a giocare in trasferta, probabilmente non ha importanza per loro. E’ diventata una triste consuetudine. Ci vorrebbe una campagna molto forte dall’editoria campana, ma non credo ci sia questo tipo di volontà e di unità di intenti in tal senso. Che la Juventus possa rientrare nella corsa scudetto lo trovo quasi impossibile, restano 13 partite e non credo che ilpossa perdere tre partite e la Juve vincerle tutte”.Il momento attuale “Fa specie che i tre pareggi della squadra partenopea siano stati consecutivi ma occorre valutare il percorso degli azzurri nel suo complesso.