Quotidiano.net - Il monito di Draghi per svegliare la Ue: “Potremo essere da soli a garantire la sicurezza di Europa e Ucraina”

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 18 febbraio 2025 – “Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci dilasciati in gran partelaine nella stessa". E’ probabilmente questo il passaggio “più forte” dell'ex presidente della Bce ed ex premier, Mario, nel suo discorso al Parlamento europeo per la settimana parlamentare 2025. "Per far fronte alle sfide” dell'Ue, “è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre più come se fossimo un unico Stato. La complessità della risposta politica che coinvolge la ricerca, l'industria, il commercio e la finanza richiederà un grado di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo”. "Dobbiamo creare le condizioni affinché le aziende innovative crescano inpiuttosto che rimanere piccole o trasferirsi negli Stati Uniti.