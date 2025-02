Ilfattoquotidiano.it - Il monito del dottor Hasan: “Attenzione agli antidolorifici come l’ibuprofene, aumentano anche del 50% e più il rischio di infarti e ictus”. Ecco perché: l’analisi dell’esperto

Molti tra i farmaci più comuni,gliutilizzati da milioni di persone, possono esporre aldi infarto. La notizia è stata rilanciata dal Daily Mail riportando l’opinione di un noto medico anestesista della California, ilZain. Sotto accusa in particolare i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS),ibuprofene o naprossene sodico. Sebbene questi farmaci siano utilizzati per ridurre il dolore, l’infiammazione e la febbre, nel tempo possono causare alterazioni del sangue cheildi.E che non siano esagerazioni esternate da un singolo specialista lo dimostra la posizionedella Food and Drug Administration (FDA) che confermaquesti medicinali possano aumentare ildidal 10 al 50% o più, a seconda dei farmaci e delle dosi studiate.