Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli e non solo: parla Zanini

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore (anche) di Como eNicola, oggi allenatore in Serie D, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Se l’Inter avesse chiuso in vantaggio il primo tempo non avrebbe rubato nulla: ma nella ripresa è salita in cattedra la Juventus, oppure è calata l’Inter nella ripresa?“Sì, sono d’accordo, l’Inter ha fatto un ottimo primo tempo. Probabilmente l’unico errore è stato di non far gol, perché ha creato tantissimo. La Juve, l’ho seguita parecchio quest’anno, è un po’ abituata a questo tipo di partite. Ci sono stati degli ottimi primi tempi, magari dei brutti secondi tempi. Viceversa, ci sono momenti in cui la squadra non regge i 90 minuti a determinati livelli, ma alterna. Ci sono momenti in cui gioca veramente bene, con entusiasmo e velocità.