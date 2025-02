Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli e non solo: parla Ballotta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Non: l’ex portiere di Parma, Lazio e Inter Marcoè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.In virtù della sconfitta dell’Inter, secondo lei, per ilè un punto guadagnato o due persi contro la Lazio?“Direi un punto guadagnato, perché dopo la partita con la Lazio si poteva pensare di aver perso la vetta della classifica, invece ilha addirittura migliorato la sua posizione. La prestazione c’è stata e, considerando anche come è maturato il pareggio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Poteva anche finire peggio, quindi nulla è compromesso. Il campionato è ancora lungo. La Lazio avrebbe meritato qualcosa in più. Diciamo che il secondo gol delè arrivato in modo un po’ fortuito, ma il pareggio nel complesso ci può stare.