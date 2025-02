Il mistero della casa del tempo | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Ildel: ladeldelLaografia di Eli Roth è a dir poco variegata. Roth ha debuttato con il macabro Cabin Fever del 2002, un thriller ambientato nei boschi che mescolava l’orrore corporeo con un umorismo anticonformista e un tono inesorabilmente cupo che ricordava i più brutti successi degli anni ’70 del genere. Roth ha proseguito con Hostel e Hostel II, entrambihorror molto famosi, e con il raccapricciante cannibal movie del 2014 The Green Inferno. Il suodel 2018, Ildel(qui la recensione) è invece una divertente commedia horror soprannaturale con protagonisti Jack Black e Cate Blanchett. Ildi questooffre inoltre un messaggio molto commovente sul dolore, la perdita e la crescita.Adattamento del romanzo House With A Clock In Its Walls, ilracconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro), che si trasferisce a vivere nellavecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan (Jack Black) in seguito alla morte dei genitori.