Il ministro . Valditara ospite in città

Giornata comasca per ildell’Istruzione Giuseppeche ieri mattina è statoa Plesio, per l’inaugurazione dell’istituto comprensivo rimesso a nuovo grazie a 257mila euro del Pnrr e un finanziamento regionale. Ilha poi proseguito la sua giornata facendo tappa a Como, per una visita al Setificio che grazie agli 812mila euro del Pnrr ha messo in cantiere il miglioramento di classi e laboratori, oltre a progetto legati all’orientamento. "Il nostro obiettivo è rendere questa scuola sempre più moderna e dinamica - ha spiegato ilal termine del suo incontro, accompagnato da preside e professori - Oggi come ieri i ragazzi in queste aule e in questi laboratori possono toccare con mano l’arte del fare e comprendere la bellezza dell’apprendere". In totale alle scuole della provincia di Como sono stati destinati 135 milioni di euro finanziati dal Pnrr e dai contributi di Regione e Provincia.