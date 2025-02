Gamberorosso.it - Il mercato più grande d'Italia che insegna ai romani a mangiare bene

Non è iltorinese di Porta Palazzo, né quello centrale di Firenze. Non è neanche la Boqueria di Barcellona, il Naschmarkt di Vienna, il Berlin Village Market o il Riga Central Market. Ilpiùd’Europa sembra sia quello romano di Trionfale, a cento metri dai Musei Vaticani e vicino la Metro A-Cipro, che in 3-4 fermate porta nel cuore della Capitale. Attualmente ha 275 banchi e sono in arrivo new entry, alcuni box di street food e ristorazione veloce che faranno da stimolo e volano per l’apertura pomeridiana del. Tra ortofrutta, macellerie e pescherie, laboratori di pasta fresca, punti ristoro per spuntini e lunch al volo, oltre a decine di attività extra food, ildi Trionfale si ritaglia un ruolo di servizio per il quartiere ma si propone anche come una vetrina della gastronomia territoriale in una metropoli ad alta vocazione turistica, un luogo dove conoscere la città nei suoi aspetti più veri e quotidiani, da dentro.