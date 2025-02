Napolipiu.com - Il Mattino: “Aldo Serena analizza Napoli-Inter, sfida scudetto tra Lukaku e Lautaro”

Leggi su Napolipiu.com

Il: “tra”">A pochi giorni dalla supertra, cresce l’attesa per il duello tra, i due bomber che guideranno i rispettivi attacchi., ex attaccante e ora opinionista, hato la gara e i suoi protagonisti in un’vista rilasciata a Il.“Conte è un mago e non avere le coppe è un grande vantaggio. L’, invece, sta vivendo qualcosa di simile a quanto accaduto aldopo lo: manca la stessa tenacia e ardore dell’anno scorso.”vs: chi sta meglio?L’attuale stagione vede entrambi gli attaccanti a quota nove gol, ma secondoc’è una differenza:“ha attraversato un periodo difficile, pagando la stanchezza e la mancanza di riposo.