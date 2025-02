Ilrestodelcarlino.it - Il malore e lo schianto. Muore pensionato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stato un gravela causa prima dell’incidente stradale che nel primo pomeriggio di ieri ha portato alla chiusura della via Emilia, al confine tra Valsamoggia e Anzola, all’altezza della zona industriale di via Tombetto. Lo, che in successione ha coinvolto due auto e un camion, è avvenuto intorno alle 13,30 con il conducente di una Fiat Panda, un 79enne residente a Bologna, che a causa di unha perso il controllo della sua auto andando a invadere la corsia opposta. Qui stava sopraggiungendo un mezzo pesante che non ha potuto evitare l’impatto con l’utilitaria, poi rimbalzata violentemente a terminare la sua corsa schiantandosi con una Fiat Tipo. Il 79enne privo di sensi è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Bazzano e di Zola e trasportato in condizioni disperate al Pronto soccorso del Maggiore, dove però è giunto privo di vita.