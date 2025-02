Il Laboratorio al Museo Madre prima uscita per il docufilm su Vittorio Avella

Leggi su Ildenaro.it

Oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 17,30, ildi Napoli ospiterà la presentazione de “Il”, l’opera del regista Pasquale Napolitano, scritto in collaborazione con Daniela Allocca e prodotto da Lapej Communication.“Il”, in particolare, è un documentario della durata di 65 minuti che descrive una parabola artistica straordinaria, che nessuno aveva ancora raccontato: quella di, maestro dell’incisione, che dopo aver studiato a Parigi e aver intrapreso il suo percorso nel mondo dell’arte, prende una decisione controcorrente e nel 1978 sceglie di tornare nella sua città natale, Nola, per fondare, insieme all’amico di una vita, Antonio Sgambati, la stamperia d’arte “Ildi Nola”, che ancora oggi è tra le realtà più importanti nel settore delle arti applicate a livello mondiale.