Il Grifo graffia, la Pantera lo sbrana Magnaghi la ribalta con due gol

Una prova d’orgoglio, nonostante la difficile situazione che sta vivendo. Laconquista la seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Gorgone vanno subito sotto nel primo tempo, ma, nella ripresa, riescono subito a pareggiare conche, poi, mette a segno anche il secondo gol della vittoria. Nonostante il mancato pagamento di stipendi e contributi, i rossoneri affrontano con piglio il Perugia, in una sfida importantissima, anche alla luce dei punti di penalizzazione che arriveranno nelle prossime settimane. In tribuna presente soltanto il direttore generale Riccardo Veli; mentre il "ds" Claudio Ferrarese, richiamato a Lucca dopo il suo esonero, è in campo. Particolarmente toccante, prima del match, la deposizione di un mazzo di fiori e di una maglia al posto occupato di solito da Edilio Stefani, presidente del cda di Sofidel, prematuramente scomparso nei giorni scorsi.