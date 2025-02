Tpi.it - Il grande giorno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il: trama, cast e streaming delsu Canale 5Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ildel 2022 diretto da Massimo Venier, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È il tredicesimodel trio comico ed il settimo realizzato in collaborazione con Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaGiovanni e Giacomo sono due soci in affari, titolari dell’azienda produttrice di divani Segrate Arredi, legati da un’amicizia di vecchia data che sembra indissolubile. I due hanno personalità molto diverse: Giovanni è molto ottimista, propositivo ed impulsivo, spesso coinvolto emotivamente e disposto a non badare a spese pur di raggiungere i suoi scopi, mentre Giacomo è molto più moderato ed oculato nelle sue decisioni, decisamente poco disponibile a spendere, pignolo e suscettibile, al punto da essere soprannominato Vomitino, per tale motivo e per il fatto di essere costantemente affetto da malesseri di ogni genere.