Il grande centrocampista degli anni Sessanta. Jorge Toro un anno dopo, il ricordo del Colo-Colo

"Un dia como hoy, nos dejò uno de loss jugadoresdel futbol cileno y que defendido con honores la camiseta de. Nunca te olvideremos". L’abbiamo volutamente riportato così, in quell’idioma castigliano che suona come una musica malinconica, ilche ilha voluto tributare domenica scorsa, ad undalla scomparsa, al, uno dei simboli della formazione di Santiago, dove era nato il 10 gennaio del 1939. Già,. Una sorta di eroe dei due mondi in salsa cileno-gemininana, uno di quei calciatori che sono rimasti nel cuore di una intera generazione di tifosi canarini. ’Adesa agh peinsa al me amigh Giorgio’, diceva sempre, rigorosamente in vernamodenese, un tifoso in gradinata quando assegnavano ai gialli una punizione dal limite.