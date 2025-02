Lanazione.it - “Il governo aiuta Ponsacco con il decreto emergenze”

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 18 febbraio 2025 – Nelpassato ieri alla Camera che ha votato la fiducia posta dalsul disegno di legge di conversione, con modificazioni, delnumero 208 del 31 dicembre 2024, “recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”, c’è anche. C’è il Palazzo rosa di via Rospicciano che viene considerato, grazie a un ordine del giorno presentato dal deputato pisano della Lega Edoardo Ziello, come altre grandi situazioni di degrado, emergenza e marginalità, nonché epicentri di situazioni delinquenziali, di altri centri. “Ho inserito nelun ordine del giorno collegato che garantisce al Comune ditutto l’impegno delper lo sgombero del Palazzo Rosa – le parole di Ziello – Grazie a questo atto presentato abbiamo la strada spianata per ulteriori finanziamenti nazionali dopo i 150mila euro che ho fatto autorizzare nella legge di bilancio a fine anno”.