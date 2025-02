Ilrestodelcarlino.it - Il Giorno della Memoria. La storia del deportato Quattrini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 27 gennaio,, a scuola si è voluto rendere omaggio al montecosarese Costantino, padre del professor Ezio, imprigionato in un campo di concentramento tedesco, vicino Francoforte. Costantino all’età di 22 anni era stato catturato in Liguria mentre stava prestando il servizio militare dopo l’8 settembre del 1943 e portato nel campo di Norimberga. Queste testimonianze sono state ricavate da suo figlio Ezio in un diario appartenente al padre e trovato in mezzo a scatoloni e roba vecchia. Da questo diario è nato il libro curato da Federico De Marco, giornalista, fotografo e nipote di Costantino: "Resistere nello Stalag XIII C - Diario di prigionia di un sopravvissuto alla deportazione nazista". Oltre alle sofferenze fisiche e morali, ai lavori forzati e alla lontananza dai familiari, racconta la terribile fine di un suo amico di prigionia: Giuseppe Fava, fucilato dai tedeschi.