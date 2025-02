Ilrestodelcarlino.it - Il genio dimenticato: "Le chitarre Wandrè meritano un museo. Reggio ci aiuti a farlo"

Emilia, 18 febbraio 2025 – "In America, nel 1986, una mia chitarra che si chiama Scarabeo, ha ottenuto il premio come miglior chitarra al mondo". Con queste parole, pronunciate in dialetto reggiano, mentre fuma l’ennesima sigaretta e guarda in camera con occhi di sfida, Antonio Pioli, per tutti Vandrè, commenta la vittoria al concorso Miss Off The Wall, indetto dalla rivista Guitar Player. Ne parla con un po’ di orgoglio e un po’ di rammarico ad un amico, che lo riprende tra le mura di casa. Il clip è stato inserito nel documentario a lui dedicato e prodotto per la mostra bolognese ‘. La chitarra del futuro’, conclusasi lo scorso settembre aldella Musica di Bologna. L’irritazione di Pioli era dettata dal fatto che aveva chiuso la fabbrica ormai da 20 anni, quando la giuria presieduta dal leggendario Frank Zappa incoronò il suo Scarabeo a sei corde come lo strumento più originale dell’anno.