Ilgiorno.it - Il generale Vannacci sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini: “È come togliere qualcosa a Napoleone o Giulio Cesare”

Salò – “laa Benito? Sono decisioni antistoriche, sarebbe”. A commentare così la volontàmaggioranza del consiglio comunale di Salò, dove la mozione sarà discussa a breve, è l’exRoberto, per molti il volto nuovodestra italiana. Neanche a farlo apposto, l’europarlamentare leghista si trova in queste ore in visita nella provincia di Brescia, a pochi chilometri dunque da Salò, la “capitale”Repubblica Sociale Italia, dove tiene banco il dibattitodell’onorificenza al Duce a un secolo dal conferimento. Un tour, quello dell’ex capoFolgore, nella sede del museomemoria di Adro, dove campeggiano cimelistoria militare italiana e non solo dal Risorgimento in poi.