Il futuro del lungolago. La città cambia volto : "Siamo a buon punto"

Lecco. Procede l’intervento per rifare i connotati aldi Lecco. "I lavori di riqualificazione sono a- spiega Maria Sacchi, assessore ai Lavori pubblici -, e ci donano elementi concreti dove non serve più visualizzare ciò che sarà, perché prende forma agli occhi". Parte della futura nuova passeggiata a lago è già stata ultimata: il piano di calpestio è più ampio; il parapetto verde; ci sono piazzette che spezzano la continuità del porfido in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati per rallentare gli automobilisti, con pavimentazione in lastre di pietra; nuove panchine; una ciclabile di nuova realizzazione; e le fosse degli alberi avranno una finitura in calcestre stabilizzato calpestabile. Parte dei materiali sono stati recuperarti, come il porfido, oppure le panchine con doghe acquistate solo nel 2021, ripulite e mantenute con un colore naturale del legno e staffe di supporto grige come le lanterne dell’illuminazione pubblica.