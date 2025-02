Metropolitanmagazine.it - Il frontman dei Placebo andrà a processo per aver insultato Giorgia Meloni

L’11 luglio 2023 ihanno tenuto un concerto al Sonic Park di Stupinigi, appena fuori Torino. Durante l’esibizione, di fronte a cinquemila fan, ilBrian Molko ha tenuto un discorso a favore delle persone transgender e nonbinary e poi si è lanciato in una serie di epiteti contro la premier: «Pezzo di merda, razzista, fascista. Vaffanculo». Il tutto concluso con il gesto dell’ombrello.Secondo le informazioni raccolte da TorinoToday, i carabinieri in loco avrebbero trasmesso una segnalazione alla procura di Torino, per poter fare le valutazioni del caso. Valutazioni che hanno portato, a quasi un anno e mezzo di distanza dell’episodio, al via libera al procedimento giudiziario contro il cantante, concesso dal Minisero della Giustizia.Brian Molko deiMolko è accusato di vilipendio delle istituzioni, un reato che, in Italia, prevede una pena pecuniaria.