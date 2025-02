Anteprima24.it - Il Festival visto dall’interno: le emozioni e il caos di Sanremo

Tempo di lettura: 3 minutiNel treno che mi riporta a casa vedo le stazioni susseguirsi come fotogrammi sfocati di un film che ancora non riesco ad elaborare.resta indietro, ma non mi abbandona. Le strade affollate, le canzoni cantate a squarciagola, gli sguardi affaticati eppur brillanti. Un’esperienza che mi ha risucchiato, avvolto, travolto. Un’altalena di, di adrenalina e stanchezza. Un vortice in cui tutto accade in un tempo che appare immobile e, al contempo, fugace.L’emozione di entrare all’Ariston per la prima volta è inspiegabile per chi lo ha sempreattraverso uno schermo. Assistere alle prove generali, confrontarsi con colleghi e addetti ai lavori, è come sbirciare dietro le quinte di un magico show ancora in costruzione.E poi ancora vivere il privilegio e la responsabilità di esprimere le proprie opinioni attraverso il voto della Sala Stampa che, precisiamo, svolge un lavoro meritorio nonostante venga talvolta ingiustamente attaccata da alcuni artisti e dai loro fan.