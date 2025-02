Milleunadonna.it - Il festival e le donne: la proposta di Antonella Clerici, l’ovazione per Geppi Cucciari e i pronostici sui prossimi conduttori

Leggi su Milleunadonna.it

Per quanto Carlo Conti abbia già rivelato che sarà il conduttore della prossima edizione deldi Sanremo, non si spengono le polemiche sulla scarsa rappresentanza femminile e le proposte per porci rimedio. "Dare un po' ilallenon sarebbe male ogni tanto, perché no? Prima o poi.". Le parole di