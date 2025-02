Lanazione.it - Il diritto all’abitazione. In arrivo sei nuovi alloggi per persone con disabilità

Seidi proprietà pubblica percon, in zona Fornaci, sono stati consegnati dalla Spes alla Società della Salute Pistoiese nella mattinata di ieri. Un passo avanti importante per l’intera città di Pistoia, soprattutto in un quartiere densamente popoloso e popolare come quello delle Fornaci, che abbraccia pienamente anche le esigenze die famiglie con. La consegna degli edifici, i cui lavori di ristrutturazione e adeguamento sono terminati nel dicembre scorso, fa parte di uno dei due progetti presentati dalla SdS per l’approvazione di finanziamenti del Pnrr, poi ottenuti per 715mila euro per ciascun progetto, e rientra nei "Percorsi di autonomia dellecon". Gli appartamenti possono ospitare 16/17circa (3/4 ad abitazione): tre dei seisi trovano in via Capitini e sono situati al piano terra di un più ampio complesso di fabbricati a due piani, per un totale complessivo di 16 unità.