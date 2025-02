Fanpage.it - Il “diamante perfetto” creato in Cina: più duro di quelli naturali e sintetici, costa anche molto meno

Leggi su Fanpage.it

Si tratta di unesagonale, chiamato così perché presenta una diversa struttura cristallina, con gli atomi di carbonio disposti in modo esagonale anziché in un reticolo tetraedrico come i diamanti: ottenuto dalla grafite, ha dimostrato elevatissima durezza ed eccellente stabilità termica. Secondo gli esperti, undi questo tipo potrebberedi 300 euro al carato: “Non avrebbe mercato se fosse più caro”.