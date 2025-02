Ilfoglio.it - Il derby del “bau bau” non migliora i sondaggi dem. Nel Lazio si punta su Bonafoni

Leggi su Ilfoglio.it

La coppia Furfaro-Montaruli “spacca”. Dalla famosa scenetta del “bau bau” in tv che ha spopolato su tutti i social (per intendersi quella in cui la deputata di Fratelli d’Italia imitava il verso di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti