Lanazione.it - Il derby con il Perugia di domenica alle 15

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario fino al termine del campionato. Le ultime due giornate in programma lunedi 21 aprile e27 aprile si giocheranno in contemporanea. Ilcon ilsi disputerà, al Comunale,6 aprileore15. Questo il cammino degli amaranto nelle ultime 11 giornate. Rimini-Arezzo lunedì 24 febbraio ore 20.30; Arezzo-Sestri Levante sabato 1 marzo ore 17.30. Spal-Arezzo venerdì 7 marzo ore 20.30. Arezzo-Carpi martedì 11 marzo ore 18.30; Ascoli-Arezzo sabato 15 marzo ore 15; Arezzo-Milan Futuro sabato 22 marzo ore 19.30; Pescara-Arezzo sabato 29 marzo ore 15; Arezzo-6 aprile ore 15; Virtus Entella-Arezzo13 aprile ore 15; Arezzo-Lucchese lunedì 21 aprile ore 15 (tutte le partite in contemporanea); Pianese-Arezzo27 aprile ore 16.