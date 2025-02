Quifinanza.it - Il costo della vita da single, quanto risparmiano le coppie in Italia

Ilper iinè più alto del 40% rispetto allee può arrivare al +80% se si confronta con un nucleo familiare medio di tre componenti. Lo rileva Coldiretti in un’elaborazione dei dati Istat sugli 8,8 milioni dini che vivono da soli: categoria che rientra nella definizione di “famiglia unipersonale”, comprendente non soltanto i nubili e i celibi, una platea di 3,6 milioni di persone, ma anche vedove e vedovi (3,1 milioni) e divorziati e separati (2,1 milioni).Secondoemerge dallo studio dell’associazione, se la quota maggiore di questo maxi gruppo è costituito da individui che stanno da soli per scelta, a subire le conseguenze maggiori sono i soggetti più anziani: chi subisce maggiormente il divario sulè la fascia di popolazione degli over 65, che nella categoria delle famiglie unipersonali conta oltre 4,1 milioni di persone, contro i 2,8 milioni tra i 45 anni e i 65 e i circa 1,9 milioni di under 45.