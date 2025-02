Ilrestodelcarlino.it - Il consigliere FdI: la perdita di virilità spinge al femminicidio. Bufera in Regione

Bologna, 18 febbraio 2025 – L’Emilia-Romagna aderisce alla campagna europea “Safe place for women”, aspirando quindi a diventare “luogo sicuro per le donne”. Ma il voto alla risoluzione portata in aula dalla maggioranza porta con sé un nuovo scontro con il centrodestra sul reato di. Contro si è espresso Fratelli d’Italia (“La donna non è una specie protetta, sarebbe come dire che la vita di una donna vale di più di quella di un uomo”, la linea dei meloniani), che alla fine si è astenuto. Ma non sono mancate le scintille. Ilregionale Fdi Priamo Bocchi, ad esempio, ha abbozzato una spiegazione “sociologica o antropologica” della violenza alle donne. “L’uomo – è la tesi – ha perso un po’ di, nei rapporti è troppo dipendente dalla donna e laddove la donna lo reo lo allontana va in tilt”.