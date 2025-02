Bolognatoday.it - Il consigliere di Fdi: “L’uomo è violento perché ha perso virilità”. E scoppia lo scontro in Assemblea legislativa

Leggi su Bolognatoday.it

L'Emilia-Romagna ha ufficialmente aderito alla campagna europea "Safe Place for Women", con l'obiettivo di diventare un "luogo sicuro per le donne". Tuttavia, il voto sulla risoluzione presentata dalla maggioranza ha generato un acceso dibattito politico, culminato in unocon il.