Il Como non è come lo raccontano

Il 24 novembre dalle tribune del Sinigaglia si alza qualche “mugugno”, così li chiama Transfermarkt. È l’espressione della delusione per una sconfitta piuttosto netta con la Fiorentina di Raffaele Palladino, ma soprattutto per una classifica che vede ilterzultimo in classifica con appena 10 punti, a sole due lunghezze dal Venezia ultimo. La società lombarda era salita in Serie A in estate in condizioni per certi versi paradossali. Una squadra con un bacino d’utenza minuscolo, che deve farsi spazio in uno stadio inaugurato quasi un secolo fa sulle sponde di un lago che è diventato un feudo dell’aristocrazia globale; ma allo stesso tempo anche una delle proprietà più ricche della Serie A, arrivate in Italia in circostanze oscure per mezzo di una famiglia indonesiana che ha fatto fortuna vendendo, tra le altre cose, sigarette aromatizzate ai chiodi di garofano.