Il Cittadella in casa fatica. Ma quei tre punti a Pisa...

Il peggior rendimentolingo della serie B è del.. Chi vorrà farà tutti gli scongiuri del caso ma i numeri non mentono mai ed è il biglietto da visita dei veneti nella settimana che porta al match del Tombolato. La squadra di Dal Canto (che fu di Gorini ad inizio stagione, vittoria del Braglia compresa) è reduce dal ko di misura di Catanzaro e davanti al tifo diha vinto appena due volte in dodici gare: il 2-1 al Palermo e il 3-1 alla Reggiana, entrambi i successi firmati nella settimana di Natale. Poi, sono stati cinque sia i pareggi che le sconfitte, per un bottino totale di undici. Non che si possa, al contrario, esaltare troppo il cammino esterno del Modena, vero tallone d’Achille dei canarini versione 2024/25. Il tabellino è fermo all’unica vittoria del Mapei Stadium-Città del Tricolore nel derby con la Reggiana.