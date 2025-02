Aleph-tales.it - Il cervello si ripulisce durante il sonno: il ruolo della noradrenalina e del liquido cerebrospinale

Chi di noi non si è mai sentito rigenerato dopo una buona dormita? Non è solo una sensazione: mentre dormiamo, il nostrosfrutta ilper “pulirsi” dalle tossine accumulateil giorno. Questo processo avviene grazie a un sistema di smaltimento, noto come sistema glinfatico. Sebbene sembriamo immobili nel, ilresta .