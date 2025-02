Ilnapolista.it - Il Celtic ha chiesto la canonizzazione di Tommy Burns: sarebbe il primo calciatore santo della storia

A Glasgow, lato, la fede è fede. Tifo e cattolicesimo, in un nome solo. Vogliono farlo. Lo racconta bene alla Süddeutsche Zeitung tal McLaughlin, 45 anni, un funzionario pubblico britannico, tifoso dele cattolico. E’ lui che coordina un gruppo che vuole ottenere ladell’ex. Le spese per la pratica possono arrivare a centinaia di migliaia di dollari. Ma se davvero venisse elevato all’onore dell’altare,diventerebbe il secondoscozzese dalla Riforma – “e, per quanto ne so, ilal mondo“, dice McLaughlin.Il figlio di, Jonathan, che ora allena le squadre di calcio giovanili dei Boston Bolts negli Stati Uniti, dice di aver “avuto una sorta di sindrome dell’impostore per procura” quando ha sentito parlare dell’iniziativa.