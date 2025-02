Cataniatoday.it - Il Catania Women non va oltre il pareggio sul campo del Villaricca

Leggi su Cataniatoday.it

Pari a reti bianche, al “Vallefuoco”, per ilnella 19^ giornata del campionato di serie C femminile (girone C) di calcio. Lo 0 a 0 in casa del Villaricca ha rispecchiato il sostanziale equilibrio tra le due squadre, anche in termini di occasioni da rete. Le rossazzurre allenate da.