Quotidiano.net - Il caso Sofia Stefani. I giudici gelano la famiglia: "Non fu femminicidio"

Leggi su Quotidiano.net

L’omicidio dinon è un. Lo ha chiarito il presidente della Corte d’Assise (e presidente del tribunale di Bologna) Pasquale Liccardo, all’apertura del processo contro l’ex comandante dei vigili urbani Giampiero Gualandi, 63 anni, che a maggio scorso uccise con un colpo di pistola d’ordinanza la collega, nonché amante,, 33 anni, nella sede della polizia locale di Anzola dell’Emilia (Bologna). Ieri, ritualmente, si sono formulate in tribunale le richieste di costituzione di parte civile: oltre ai genitori della vittima, al suo fidanzato e al sindaco di Anzola (accolti), si sono presentate anche cinque associazioni anti violenza di genere, cioè Udi, Casa delle donne, Mondo donna, Sos donna e Malala. Tutte sottolineando come i loro statuti prevedano la partecipazione a processi per