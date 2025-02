Ilgiorno.it - Il caso Giulia Tramontano: "Delitto premeditato per quasi sei mesi"

di Anna GiorgiMILANOUn omicidio "crudele e": da almeno sei, per i giudici che lo hanno condannato all’ergastolo, Alessandro Impagnatiello metteva in atto il piano di uccidere la compagna, incinta di suo figlio Thiago. C’è addirittura un data precisa in cui i giudici della Corte d’Assise, nelle carte della motivazione di condanna alla pena massima, fanno risalire la messa in pratica del pensiero scellerato. È il 12 dicembre del 2022 quando Impagnatiello digita sul web "veleno per topi" e di lì a poco comincia ad avvelenare la sua compagna, sperando che morisse innanzitutto Thiago, il bimbo che portava in grembo da qualche settimana. "Da quel momento non ha più abbandonato quel proposito criminoso; anzi – si legge ancora nelle motivazioni – lo ha fatto crescere e maturare dentro di sé, mentre in via parallela e speculare si intensificava e si consolidava la relazione segreta con un’altra donna".