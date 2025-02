Quotidiano.net - Il capo degli pneumologi: "Ha un fisico debilitato. E ora farà cure mirate"

Infezione polimicrobica delle vie respiratorie: questa al momento è la diagnosi per Papa Francesco, 88 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio, come riporta il Vaticano. Claudio Micheletto (foto), presidente nazionale Aipo (Associazione italianaospedalieri) e direttore dell’Unità dia nell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona: cosa vuol dire? "Che sono stati isolati più agenti patogeni. Parliamo di batteri, virus o funghi. Quindi è un’infezione impegnativa, attacca pazienti con ridotte difese immunitarie. Può essere una bronchite o una polmonite, in questo caso non lo sappiamo. Non abbiamo elementi per arrivare a conclusioni. Ma se hanno isolato più di un microrganismo, faranno comunque terapie". Il professore pesa le parole con grande attenzione e fa una premessa doverosa: "Il giudizio sulle condizioni del Papa è basato su quel che trapela, al momento".