Ilfattoquotidiano.it - “Il cacciucco pisano”: Alessandro Borghese fa scoppiare la “guerra” tra Livorno e Pisa. Ecco cosa è successo a “4 Ristoranti”

Giù le mani dal. I livornesi proprio non ci stanno a sentir nominare la loro zuppa di pesce tra le specialità di. A commettere questa “leggerezza” è, in città per realizzare una nuova puntata di “4“. Facendosi ritrarre davanti alla famosa torre in “Piazza dei Miracoli” lo chef decanta le bellezze del posto: “è cultura, è storia, è sapore!” scrive sui social, tessendone le lodi anche dal punto di vista culinario: “Le sue tradizioni di cucina sono un mix perfetto di passato e presente: la torta co’ bischeri, il, il cinghiale, la trippa” prosegue, ma quanto scritto scatena il dibattito sui social riaprendo, in alcuni casi, la rivalità tra.“Ilè solo uno, buonissimo ed è LIVORNESE!!” scrive un utente; qualcun altro molto sportivamente osserva: “è livornese noini sabbiamo fare altro”, e “ha tante cose che la rendono celebre (dall’aeroporto all’università, oltre a una storia millenaria), ma almeno illasciamolo ae Viareggio“.