Il boom dei licei classici: "Un ritorno al passato?. No, può essere una moda"

L’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 nella provincia di Pesaro e Urbino, come abbiamo scritto domenica, conferma la prevalenza deicome scelta principale delle famiglie, con un incremento significativo per il Liceo Classico (25,9%) e il Liceo delle Scienze Umane (20,9%), in contrasto con i dati regionali che mostrano invece la crescita nell’indirizzo Scientifico. Al contrario, invece, gli istituti tecnici e professionali subiscono una flessione, con un calo rispettivamente del 7,8% e del 3,3%. Un quadro che merita una lettura attenta, come sottolineano i presidi dell’Agrario di Pesaro Riccardo Rossini e del Nolfi-Apolloni di Fano Samuele Giombi, i quali invitano a non trarre conclusioni affrettate e a riflettere sulla necessità di un orientamento più efficace.