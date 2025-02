Il 22 febbraio la Firenze – Empoli apre la stagione del ciclismo dilettantistico

Leggi su Corrieretoscano.it

– Riparte ladel grandecon la, classica di inizio anno delle due ruote. È uno degli appuntamenti sportivi più attesi per partecipazione e grande entusiasmo ed un fiore all’occhiello deldella Toscana, organizzata da Gs Maltinti Lampadari Asd: 149 chilometri di pedalata, riservata alla categoria Dilettanti Under 23 Elite che si svolgerà sabato 22.La gara ciclistica nazionale interesserà luoghi e vie della città, pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta.I provvedimenti temporanei entreranno in vigore il giorno 22in via Cherubini, nel tratto compreso tra il civico 99 e il 113, dalle 7 alle 18, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; via Torricelli, nel tratto compreso tra via Volta e via Carraia, dalle 12 alle 17, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara; via Carraia, nel tratto compreso tra viale IV Novembre e via Torricelli, dalle 7 alle 17, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della competizione; piazzetta tra via Bonistallo e via Carraia, in piazzetta dalle 12 alle 7 per montaggio palco, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara, nel tratto compreso fra via Carraia e via Pirandello, dalle 7 alle 17, per montaggio palco, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara e nel tratto compreso tra area Lazzi e via Pirandello, dalle 7 alle 17, lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara.